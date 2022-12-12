Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'daki o stada verildi

Kısa süre önce vefat eden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'da yaşayacak.

97 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı, İBB tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan bir stada verilerek ölümsüzleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017 yılından beri yapımı devam eden stada 'Halit Kıvanç Stadyumu' adını verme kararı alırken, stadyumun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Saha zemini FIFA onaylı olan stadı Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç ve eşi Bülbin Kıvanç ziyaret ederek mutluluklarını dile getirdi.