Hasan Hüseyin Acar: Denizlispor'a karşı ilk 3 puanımızı alacağız

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, gelecek haftalardan umutlu.

Dün oynanan Antalyaspor maçında sahaya ilk on birde çıkan Hasan Hüseyin Acar, maç sonrası açıklamasında “Güzel bir mücadele oldu ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında toparlandık. Devre arasında güzel konuşmalar yaptık, ama ikinci yarıya kötü başladık sonra beraberliği yakaladık. 1 puan alabildik. 1 puan da iyi. Haftaya Denizlispor'u yenerek ilk 3 puanımızı almalıyız. Yeni bir takımız. Toparlanacağız inşallah” dedi.

POULAIN: DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain, galibiyetler almak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Benoit Poulain, “Bugün çok savaştık. Geriye düştük beraberliği yakaladık. Sonra yine geriye düştük. Beraberlik golünü attığım için mutluyum. Ama daha iyisini yapabilirdik, yapmalıydık. Oynadığımız son 3 maça bakarsak hak etmediğimiz yerdeyiz. Daha çok puan toplayamadık. Bugün ki 1 puan bize teselli oldu. Bu gösteriyor ki daha çok çalışmalıyız” dedi.

Sezon başında Club Brugge takımından transfer edilen tecrübeli savunma oyuncusu, Antalyaspor ile oynanan maçın 74.dakikada Bernard Mensah’ın ortasında attığı kafa golü ile takımına beraberliği getiren isim olmuştu.

