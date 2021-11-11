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Heyecanlandıran gelişme! Talisca Beşiktaş'a geri mi dönecek?

Heyecanlandıran gelişme! Talisca Beşiktaş'a geri mi dönecek?

Beşiktaş'ı Anderson Talisca transferiyle ilgili taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş ocakta yeniden kadrosunda görmek istediği Talisca’nın kulübü Al Nassr’da sular durulmuyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Suudi Arabistan ekibi, Futbol İcra Direktörü Hüseyin Abdulghani’nin istifasını kabul ederken, teknik direktör Pedro Emmanuel’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇECEK
Beşiktaş, yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken Josef de Souza’da olduğu gibi Talisca’nın serbest kalması durumunda harekete geçeceği öğrenildi.

2024 SONUNA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübünde mutsuz olduğu öğrenilen Sambacı’nın Al Nassr ile 2024 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Etiketler talisca beşiktaş
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