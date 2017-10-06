İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hikmet Karaman’la yolların ayrılmasından sonra yeni hocasını buldu. Karadeniz temsilcisi İbrahim Üzülmez’le anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz yeni Teknik Direktörü olarak; İbrahim Üzülmez ve ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı ve Başkan Vekilimiz Hasan Kartal'ın Ankara’da bir araya geldiği teknik adam İbrahim Üzülmez ile her konuda anlaşmaya varılmıştır.

Çaykur Rizespor'un yeni teknik sorumlusu İbrahim Üzülmez Pazar günü Rize’ye gelerek takımımızla ilk antrenmanını Mehmet Cengiz tesislerinde gerçekleştirecektir.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU”

2012-2013 sezonunun devre arasında Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak Çaykur Rizespor’da görev yapan 43 yaşındaki İbrahim Üzülmez, daha sonra sırasıyla Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor’da çalışmıştı.

Sezonun iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor, 7 hafta sonunda 13 puanla 5. sırada.