CANLI MAÇ TÜRKİYE - İZLANDA / MAÇTA 3 GOL VAR !
Abdülkadir Ömür’e Atletico kancası
Şenol Güneş'ten Caner ve Talisca kararı
Türkiye-İzlanda muhtemel 11'leri
Semih Erden’den 21 günlü anlaşma !
Semih Erden’den 21 günlü anlaşma !
Engin İpekoğlu Samsunspor’da!
Engin İpekoğlu Samsunspor’da!
Genç milliler Dünya Kupası'na 1 puanla başladı
Genç milliler Dünya Kupası'na 1 puanla başladı
Naim Süleymanoğlu ile ilgili flaş gelişme !
Naim Süleymanoğlu ile ilgili flaş gelişme !
Eskişehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Eskişehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Fenerbahçe derbisi öncesi büyük müjde !
Fenerbahçe derbisi öncesi büyük müjde !
Veli Kavlak'ın kaderi buna bağlı ! Sürpriz...
Veli Kavlak'ın kaderi buna bağlı ! Sürpriz...
Fenerbahçe'de flaş gelişme ! Vitor Pereira...
Fenerbahçe'de flaş gelişme ! Vitor Pereira...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 06 Ekim 2017 19:24

İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu İbrahim Üzülmez' teslim etti.

İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor’da
A+ A-

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hikmet Karaman’la yolların ayrılmasından sonra yeni hocasını buldu. Karadeniz temsilcisi İbrahim Üzülmez’le anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz yeni Teknik Direktörü olarak; İbrahim Üzülmez ve ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı ve Başkan Vekilimiz Hasan Kartal'ın Ankara’da bir araya geldiği teknik adam İbrahim Üzülmez ile her konuda anlaşmaya varılmıştır.

Çaykur Rizespor'un yeni teknik sorumlusu İbrahim Üzülmez Pazar günü Rize’ye gelerek takımımızla ilk antrenmanını Mehmet Cengiz tesislerinde gerçekleştirecektir.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU”

2012-2013 sezonunun devre arasında Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak Çaykur Rizespor’da görev yapan 43 yaşındaki İbrahim Üzülmez, daha sonra sırasıyla Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor’da çalışmıştı.

Sezonun iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor, 7 hafta sonunda 13 puanla 5. sırada.

teknik direktör , ibrahim üzülmez , Çaykur Rizespor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM