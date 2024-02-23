  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Icardi o hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Icardi o hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Icardi o hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki sosyal medyada yayılan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Etiketler icardi PFDK hareket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Deprem sonrası gibi... İstanbullular gece yarısı bu manzaraya uyandı Deprem sonrası gibi... İstanbullular gece yarısı bu manzaraya uyandı 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı 2024’te en çok kazandıracak 3 sektör, 9 meslek belli oldu 2024’te en çok kazandıracak 3 sektör, 9 meslek belli oldu Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Marmara'da deprem! İstanbul ve Bursa sallandı Marmara'da deprem! İstanbul ve Bursa sallandı