Icardi o hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar

Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti!

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