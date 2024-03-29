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İlker Başbuğ Fenerbahçelilere seslendi: Şimdi bizi ikinci sınav bekliyor

İlker Başbuğ Fenerbahçelilere seslendi: Şimdi bizi ikinci sınav bekliyor
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ, divan kurulu toplantısında flaş ifadeler kullandı.

"ŞİMDİ BİZİ İKİNCİ SINAV BEKLİYOR"

"3 Temmuz 2011! Fenerbahçe Kulübü, Fetö kumpasıyla karşı karşıya kaldı ve bu süreç uzun sürdü. Sonuçlarını bugünlerde alıyoruz. Fenerbahçe'ye yapılan kumpastan sonra bir yığın kumpaslar yaşadık. O günleri yaşayan biri olarak bu kumpaslar sürecinde ayakta tek bir kurum kaldı o da Fenerbahçe Spor Kulübü. Taraftarıyla, kulüp başkanıyla dimdik ayakta kaldı ve mücadele etti. O zaman mücadeleye inanmayan vardı ama bugün biz haklı çıktık. Son Trabzonspor maçıyla bardak taştı. Nasıl Fetö kumpasından Fenerbahçeliler başarılı bir sınav verdiyse şimdi bizi ikinci sınav bekliyor."

 "2 NİSAN'DA BELİRTİLEN SAATTE STADYUMDA OLUNUZ"

"Fenerbahçe Spor Kulübü, bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak. Bundan şüphem yok. Ama mutlaka bir şeyler yapılmalı. Bu saatten sonra sessiz kalınamaz. Birinci çağrım, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, hepiniz 2 Nisan'da belirtilen saatte stadyumda olunuz. İkinci çağrım ise şu; kulüp üyeleri olarak o gün kayıtsız şartsız Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kuruluna karar alma yetkisi veriniz. Yönetim kurulumuz kesinlikle aklı kullanarak, özellikle TFF'den neler istediğini ve neler istemediğini teker teker tespit etmeli. Hepimiz arkanızdayız! Ne karar alırsanız yanınızdayız bundan en ufak şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe divan kurul toplantı
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