Neil Warnock: Eşim, 'Aşkım tokatlamak isteseydin, durdurmazdım' dedi

Neil Warnock, hakem hataları hakkında ''Tabii ki çok üzgünüm. Eşim dedi ki 'Aşkım, hakemi ve yardımcısını tokatlamak isteseydin seni durdurmazdım. Çok derinden üzgünüm. Çocukların halini tahmin edebiliyor musunuz? Çok iyi oynadık ama bir insan hatası tüm her şeyi mahvediyor!'' diye konuştu.

''ÖZÜR DİLEDİ AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ''

Ligde 18. sırada bulunan Cardiff'in teknik dirketörü, ''Bu gerçekten inanılmaz, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yardımcı hakem, maçın ardından özür diledi ama iş işten geçmişti. Bu özrün artık ne yararı var?'' dedi.

Cardiff - Chelsea maçında karşılaşmanın hakemleri, özellikle Chelsea'nin attığı ilk goldeki bariz ofsayt pozisyonunu göremeyerek eleştirilerin odak noktası olmuştu. Maçta ayrıca Cardiff'in birçok penaltı ve kırmızı kart itirazı vardı.



