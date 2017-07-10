Rooney'den Everton için büyük maaş fedakarlığı

Yıldız golcüsü Romelu Lukaku’yu 100 milyon euro karşılığında Manchester United’a satmak üzere olan Everton, alt yapısından yetişen eski yıldızı Wayne Rooney’i kadrosuna katmak için büyüt çaba harcadı. Everton mutlu sona ulaşırken, The Times’ın verdiği habere göre, Everton Rooney’e aylık 284 bin euro’luk bir maaş ödeyemeyeceği için futbolcudan indirim istedi.

31 yaşındaki golcünün menajeri Bill Kenwright ile görüşen Everton yöneticileri bu konuda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Manchester’da kazandığı astronomik ücretten vazgeçen Rooney, kariyerinin son yıllarını ilk kulübü Everton’da geçirmek için fedakarlığa hazır olduğunu ifade etti. Rooney’in kısa bir süre içinde sağlık kontrollerini geçerek Everton’a imza attı.