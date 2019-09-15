Watford 2 - 2 Arsenal

İngiltere Premier Ligi 5. haftasında Arsenal, deplasmanda Watford'a konuk oldu. Karşılaşmada özellikle ikinci yarı müthiş bir heyecana sahne oldu.

İlk yarıda maça hakim olan Arsenal, Gabonlu yıldızı Aubameyang'ın 22 ve 32. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Topçular, bu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük bir heyecana ve tempoya sahne oldu. Maça ortak olan Watford, 54. dakikada Cleverley'nin attığı golle farkı 1'e indirdi. 81. dakikada penaltı kazanan Watford, Pereyra'nın attığı golle durumu 2-2 yaptı.

2-0'dan geri dönen Watford, atakları ve bulduğu pozisyonlarla son ana kadar Arsenal'i zorlamaya devam etti. Konuk Arsenal, son anlarında ecel terleri döktüğü karşılaşmadan 2-2'lik sonuç ve 1 puanla ayrıldı. Arsenal, bu sonuçla 5. hafta sonunda 8 puan topladı. Watford ise 2 puanla 20. sırada kaldı.

CENKSİZ EVERTON YENİLDİ

Premier Lig'de günün diğer maçında ise Bournemouth sahasında Everton'ı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton'da kadroya alınmadı.

