İskoçya'da şampiyonluk farkla geldi !

İskoçya Premier Ligi'nde şampiyonluğa ezeli rakibi Glasgow Rangers'ı 5-0 yenen Celtic ulaştı.

Şampiyonluk Grubu'ndaki rakibini kendi sahasında ağırlayan Celtic, gol perdesini 14'üncü dakikada Odsonne Edouard'la açtı.

40'ta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Edouard, uzak köşeye yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarken 45'te James Forrest ilk devrenin skorunu belirledi: 3-0

Gol sağanağına ikinci yarıda da devam eden Celtic, 47'de Tom Rogic ve 53'te Callum McGregor'ın ayağından bulduğu gollerle farkı 5'e çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Aberdeen'le arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Celtic, İskoçya Premier Ligi'nde üst üste 7'nci, toplamda da 49'uncu şampiyonluğunu elde etti.