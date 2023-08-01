İsmail Kartal istedi, yeni sözleşme yapıldı: İşte Miha Zajc’ın yeni maaşı

Fenerbahçe, Sloven futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Yıldız futbolcunun yeni maaşı da belli oldu.

Fenerbahçe, sona eren Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İSMAİL KARTAL TAKIMDA GÖRMEK İSTEDİ

Sarı lacivertli takımın Zajc ile sözleşme uzatmasında en önemli faktörü Teknik Direktör İsmail Kartal üstlendi. Kartal’ın futbolcuyu takımda istemesi sonrası yönetim yıldız futbolcuyla yeniden görüşerek anlaşmaya vardı.

MAAŞINA YAPILAN ZAM DUDAK UÇUKLATTI

Sabah’ın haberine göre sarı lacivertli takımdan geçen sezon 600 bin euro ücret alan Zajc’ın maaşı 1.4 milyon euroya çıkarıldı. Sloven oyuncunun maaşına yapılan zam yüzde 135 oldu.

ZAJC'IN PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Miha Zajc, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol attı, 4 asist yaptı.

28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar çıktığı 102 maçta 18 gol attı, 7 asist yaptı.