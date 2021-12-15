İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! İstanbul'a davet edildi

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün Bruno Pinheiro'nun olacağı iddia edildi. Portekizli teknik adamın İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor. NTV Spor, siyah beyazlıların Portekiz’in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro’yu ile sözleşme imzalayacağı iddiasında bulundu.

Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul’a gelecek.

Siyah beyazlılar Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin euro ücret ödeyecek.

Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş’e emanet etmek istese de yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş’a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.

NTV Spor'un aktardığına göre, yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş’ten yana kullandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıklar başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Pinheiro’nun gelişinden A Takım’da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.