İşte Rıza Çalımbay'ın yerine düşünülen 2 isim !

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitiyor. Ersun Yanal’ın Akhisarspor’a 6-1 mağlup olmasının ardından 9. hafta göreve gelen Çalımbay’ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen yönetim, teknik direktörlük koltuğu için 5 isim belirledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun futbol takımını emanet ettiği koordinatör Özkan Sümer, başkanlığı dönemimde birlikte çalıştığı Samet Aybaba, Sadi Tekelioğlu, Giray Bulak, Fatih Tekke ve Tolunay Kafkas üzerinde duruyor.

İLK TERCİH KAFKAS VE AYBABA

TRABZON camiasını bilen bir isimle çalışmak isteyen Sümer’in, ilk olarak A Milli Takım’da alt yapı koordinatörü olarak görev yapan Tolunay Kafkas’la görüştüğü öğrenildi. Sivasspor maçı sonrasında da Samet Aybaba'yla da konuşan Özkan Sümer, iki isimle anlaşılamaması durumunda Denizlispor’da görev yapan Fatih Tekke, Balıkesirspor’un başındaki Giray Bulak ve boşta olan Sadi Tekelioğlu'yla temasa geçecek.