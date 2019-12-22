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  5. 22 Aralık 2019 16:48

ÖZET | Atalanta-Milan maç sonucu: 5-0 (Serie A)

Serie A'nın 17. haftasında Atalanta sahasında Milan'ı 5-0'lık skorla farklı mağlup etti. Atalanta'ya galibiyeti Josip Ilicic (2), Papu Gomez, Mario Pasalic ve Luis Muriel'in golleri getirirken, Milan'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı.

ÖZET | Atalanta-Milan maç sonucu: 5-0 (Serie A)
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Gewiss Stadı'nda Atalanta-Milan maçına ev sahibi ekip hızlı başladı ve 10. dakikada Alejandro Dario Gomez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'le skoru 2-0'a getirirken, iki dakika sonra Josip Ilicic farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ilicic, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza atarken, 83. dakikada Milan ağlarını havalandıran Luis Muriel, maçın sonucunu 5-0 olarak belirledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika mücadele ettiği maçta Atalanta, kırmızı-siyahlı rakibine karşı tarihi bir skor elde etti.

Bu sonuçla Atalanta puanını 31'e yükselterek ligde 5. sıraya yükselirken, Milan'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Puan tablosunda 21 puanla 10. sırada yer alan Milan, bu sezon 8. kez mağlup oldu.

(AA)

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