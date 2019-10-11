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  4. 11 Ekim 2019 20:48

Johan Derksen'den Babel'e cevap! 'Çeneni kapat, B sınıfı oyuncu'

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinde gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz gün verdiği röportajda, Sneijder, Robin Van Persie ve Robben hakkında göndermelerde bulunmuştu. Babel'e cevap gecikmezken, şoke eden ifadeler kullanıldı.

Johan Derksen'den Babel'e cevap! 'Çeneni kapat, B sınıfı oyuncu'
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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in milli takım ile ilgili sözleri ülkesinde dikkat çekmeye devam ediyor.

"Şu andaki milli takım, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben ve Rafael van der Vaart'ın olduğu takımdan daha iyi, onların hepsinin egosu vardı" açıklamasını yapan Babel'e Van der Vaart'ın ardından ülkenin önde gelen yorumcularından Johan Derksen'den flaş bir cevap geldi.

"B SINIFI BİR ÖĞRENCİ OLDUĞU KESİN"

Babel'in kadroda olduğuna sevinmesi gerektiğini kaydeden yorumcu, "Babel kadroda olduğu için Koeman'a çok teşekkür etmeli. Şimdi çenesini kapatmalı ve bu büyük adamlar hakkında konuşmamalı. Elbette büyük oyuncuların egoları olur. Babel son maçta çok kötü oynamadı ama yine de B sınıfı bir oyuncu olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki performansı ile de eleştirilen tecrübeli oyuncu, Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11'de başladı ve 66. dakikada kenara gelerek yerini Malen'e bıraktı.

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