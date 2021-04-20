Juventus Başkanı Andrea Agnelli istifa etti!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli görevinden istifa etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Başkan Yardımcısı ve CEO'su Ed Woodward da istifa etti.
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