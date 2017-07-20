Kartal olmaya en yakın golcü Khouma Babacar

Beşiktaş, bir yandan yeni sezon için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken, diğer taraftan da takıma yeni takviyeler için olanca hızıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen sezon Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar konusunda anlaşma sağlayamayan siyah beyazlılar, Şenol Güneş'in de daha önce ismini açıkladığı Babacar için FiorentinaKulübü ile görüşmesi için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verdi.

Gignac transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen siyah-beyazlı yönetim, Diego Costa konusunda da çekimser kalmaya başlarken, yeni sezon için golcü adayı olarak öne çıkan isim Babacar oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden ve Fiorentina yetkilileri ile masaya oturan menajer Ahmet Bulut, 4.5 milyon Euro'luk teklifi İtalyan ekibine resmen iletti.

Beşiktaş'ın teklifini az bulan Fiorentina yönetimi fiyatın biraz daha artırılmasını isterken, aradaki fiyat farkının giderileceği ve Babacar transferinin resmen açıklanmasının beklendiği belirtiliyor.

İtalyan ekibiyle pazarlıkları yürüten Ahmet Bulut'un, Senegalli golcü ile birlikte Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Babacar'ın Kartal'ın yeni golcüsünü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çift yönlü oynayabiliyor

Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş'in, Babacar'da ısrar etmesinin en büyük nedeninin, 24 yaşındaki golcünün, Aboubakar gibi hem santrfor hem de kanatta oynayabilme özelliğinin olması gösteriliyor.

Geçen sezon Fiorentina formasıyla 31 maça çıkan 1,85 boyundaki yıldız oyuncu, 14 gol ve 2 de asistlik performans ortaya koymuştu.







