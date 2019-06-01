Kasımpaşa'da 4 saat önce göreve gelen İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü ile bugün 1 yıllık mukaveleye imza atan teknik direktör İbrahim Üzülmez yollar ayrıldı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak 4 saat sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

İbrahim Üzülmez, "Bazı şeylere biz de şaşırıyoruz. Türkiye gerçekleri şaşırmamak lazım. Toplantıdan çıktıktan sonra gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar çıktı. Biz de gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntı çıkınca yollarımızı karşılıklı olarak ayrıma kararı aldık" dedi.

"FİKİR AYRILIKLARI YAŞANDI"

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme görüşmeleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmiştir" denildi.

