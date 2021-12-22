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Katar’da oynanacak Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı

Katar’da oynanacak Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını yönetecek hakem belli oldu.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

Etiketler Antalyaspor Beşiktaş Halil Umut Meler katar süper kupa Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor
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