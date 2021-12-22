Katar’da oynanacak Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını yönetecek hakem belli oldu.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.
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