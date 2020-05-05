Kendi adasında mahsur kalan Ronaldo İtalya'ya dönebildi

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, özel jetine izin verilmediğinden dolayı mahsur kaldığı Madeira'dan ayrılıp takımı Juventus’un antrenmanlarına katılmak için İtalya’ya dönebildi.

Ronaldo'nun antrenmana çıkmadan önce 14 gün boyunca kendisini karantinaya alması bekleniyor.

Ronaldo, Madeira’da ailesiyle birlikte yaklaşık olarak iki aydır haftalık kirası neredeyse 3 bin 500 strelin olan villada vakit geçiriyor.

Ronaldo’nun profesyonel futbolcu olduğundan beri ailesiyle geçirdiği en uzun tatil olarak kayıtlara geçti.

Ronaldo’nun 35 milyon euro’luk özel jetine, Madrid’deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 3 defa kalkışına izin verilmediği ve yıldız futbolcunun da bundan dolayı karantina için gittiği adada mahsur kaldığı aktarılmıştı.

