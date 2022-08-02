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Kırmızı kart gösteren kadın hakemi hastanelik etti

Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin Tres Arroyos kentinde oynanan 3.Lig maçında bir futbolcu, takım arkadaşına kırmızı kart gösteren kadın hakemi darp etti.

Arjantin 3. Lig maçında skandal bir olay gündeme geldi. Tirone isimli bir futbolcu takım arkadaşının oyundan atılmasına sinirlenerek maçın hakemine yumruk attı.

Daily Mail'ın haberine göre, kadın hakeme saldıran futbolcu, maç sonrasında ekipler tarafından tutuklandı. Oyuncunun ömür boyu futboldan men edilmesi de beklenen kararlar arasında yer alıyor.

Sert bir darbeyle yerde kalan hakem Dalma Cortaldi, hastaneye kaldırıldı. 

Yapılan tetkikler sonucu bir soruna rastlanmayan genç hakem, taburcu edildi.

Saldırıdan sonra 'biraz sersemlediğini' söyleyen Dalma, "Olanlardan sonra biraz şaşkınım ama bunun dışında sorun yok ve meslektaşlarımın ve ailemin desteğini alıyorum. 

Darbe boynuma, kapalı bir yumrukla geldi ve yere çarptığımda dirseğimi incittim" dedi.

 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Suç duyurusunda bulunduğunu doğrulayan hakem, "Hala olanlarla uzlaşmaya geliyorum. Tek istediğim adaletin yerini bulması.

Cinsiyet ve bunun bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı yapıldığı burada önemli değil. Bu adam gibi insanların futbolda yeri yok. Bundan iyi çıktım ama çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Etiketler kadın hakem dayak darp şiddet hastanelik etti kırmızı kart
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