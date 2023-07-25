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Kylian Mbappe çılgın teklife kararını verdi!

Kylian Mbappe çılgın teklife kararını verdi!
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Paris Saint Germain'in yeni mukavele teklifini kabul etmemesi nedeniyle satış listesine koyduğu Kylian Mbappe, toplamda 1 milyar Euro'luk teklifle alakalı kararını verdi.

Paris Saint Germain'le sözleşme uzatmaya yanaşmayan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini korurken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den çılgın bir teklif geldi.

Kariyerine Real Madrid'de devam etmek isteyen Fransız yıldız, PSG ile yollarını ayırma kararı alırken Fransız ekibi oyuncusunu bonservissiz bırakmak istemiyor.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala yeni mukavele öneren PSG, Mbappe'den olumsuz yanıt alınca satış listesine koydu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon Euro önerdi.

Etiketler Kylian Mbappe teklif çılgın teklif
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