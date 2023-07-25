Kylian Mbappe çılgın teklife kararını verdi!
Paris Saint Germain'in yeni mukavele teklifini kabul etmemesi nedeniyle satış listesine koyduğu Kylian Mbappe, toplamda 1 milyar Euro'luk teklifle alakalı kararını verdi.
Paris Saint Germain'le sözleşme uzatmaya yanaşmayan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini korurken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den çılgın bir teklif geldi.
Kariyerine Real Madrid'de devam etmek isteyen Fransız yıldız, PSG ile yollarını ayırma kararı alırken Fransız ekibi oyuncusunu bonservissiz bırakmak istemiyor.
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala yeni mukavele öneren PSG, Mbappe'den olumsuz yanıt alınca satış listesine koydu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon Euro önerdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol