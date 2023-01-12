Lionel Messi golle döndü
Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Angers'i 2-0 yendi. Dünya Kupası'nın ardından ilk maçına çıkan Arjantinli yıldız Messi ise takımının ikinci golünü attı.
Paris Saint-Germain, Angers'i Parc des Princes'de ağırladı.
Mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Hugo Ekitike ve 72. dakikada Lionel Messi kaydetti.
Bu sonucun ardından lider PSG puanını 47'ye yükseltirken ligin son sırasındaki Angers 8 puanda kaldı.
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