Lionel Messi milli takımı ne zaman bırakacak?

Yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin milli takımı ne zaman bırakacağına dair açıklamalarda bulundu.

PSG kariyerini sonlandırarak ABD'nin Inter Miami takımına transfer olan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı ne zaman bırakacağına dair konuştu.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafere ulaşan Messi'nin ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Goal'ün derlediği habere göre, TV Publica'ya röportaj veren 36 yaşındaki süperstar, milli takımı ne zaman bırakacağına dair ipuçları verdi.

"YAŞIM NEDENİYLE YAKIN ZAMANDA OLACAK"

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı ne zaman bırakacağına dair soruya, "Dürüst olmak gerekirse tam zamanını bilmiyorum. Olması gerektiğinde olacaktır. Ama yaşım nedeniyle yakın bir zamanda olacağı kesin. Şimdi güzel anların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Her şeyi kazandıktan sonra geriye eğlenmek kalıyor ve ben de bunu yapıyorum" şeklinde yanıt verdi.