  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Lionel Messi milli takımı ne zaman bırakacak?

Lionel Messi milli takımı ne zaman bırakacak?

Lionel Messi milli takımı ne zaman bırakacak?
Güncelleme:

Yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin milli takımı ne zaman bırakacağına dair açıklamalarda bulundu.

PSG kariyerini sonlandırarak ABD'nin Inter Miami takımına transfer olan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı ne zaman bırakacağına dair konuştu.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafere ulaşan Messi'nin ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Goal'ün derlediği habere göre, TV Publica'ya röportaj veren 36 yaşındaki süperstar, milli takımı ne zaman bırakacağına dair ipuçları verdi.

"YAŞIM NEDENİYLE YAKIN ZAMANDA OLACAK"
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı ne zaman bırakacağına dair soruya, "Dürüst olmak gerekirse tam zamanını bilmiyorum. Olması gerektiğinde olacaktır. Ama yaşım nedeniyle yakın bir zamanda olacağı kesin. Şimdi güzel anların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Her şeyi kazandıktan sonra geriye eğlenmek kalıyor ve ben de bunu yapıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Etiketler lionel messi arjantin milli takım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: ''Sen adam değilsin!''
Çalışanların emeklilik hayali suya düştü!
''Simge Sağın güzelliği diye bir şey var!'' Bu paylaşımlarıyla kabul ettirdi
İşte klimasız serinlemenin 10 yöntemi
Prof. Dr. Naci Görür: ''7,2 ya da 7,6 deprem bekliyoruz!''
Asrın felaketinden 6 ay sonra işte Antakya'nın son hali...
Ölü bulunan ''Maserati'li polis''in eşi isyan etti
Burcu Esmersoy'dan ''kim inanır 50'ye merdiven dayadığıma'' pozları
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması