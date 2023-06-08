Paris Saint Gerrmain'den ayrılan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, yeni takımını resmen duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de (PSG) geçirdiği iki yılın ardından sözleşmesi sona eren Lionel Messi, Barcelona’ya geri dönmeyeceğini ve gelecek sezon MLS’te forma giyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in iki yıl için 1.2 milyar Euro teklifte bulunduğu Lionel Messi, bu akılalmaz rakamı kabul etmezken, Barcelona’ya geri dönüş iddiaları da havada kaldı.

Arjantinli futbolcu, David Beckham’ın sahibi olduğu ABD takımlarından Inter Miami’ye transfer olacağını resmen açıkladı. 35 yaşındaki Messi, “Barcelona’ya dönmeyeceğim, Inter Miami’ye gidiyorum.” ifadelerini kullandı.

2013 yılında, PSG forması giyen David Beckham ve Barcelona forması giyen Lioenl Messi karşı karşıya geldi.

Efsanesi olduğu Barcelona’nın ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ücret sunan Al Hilal takımlarının tekliflerini geri çeviren Arjantinli forvet, tercihini son iki yıldır kendisini ikna etmeye çalışan Inter Miami’den yana kullandı.

Barcelona’ya dönüşe sıcak baktığını ancak aklındaki soru işaretlerini gideremediğini söyleyen Messi, “Barcelona’ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim.” dedi.

İLK KEZ AVRUPA DIŞINA ÇIKIYOR

Inter Miami’nin, yıldız futbolcunun transferi için biri spor, diğeri teknoloji sektöründe olan iki dev firmadan sponsorluk desteği alacağı belirtildi.

‘Dünyada Yılın Futbolcusu’ ödülüne tam yedi kez layık görülen 35 yaşındaki Lionel Messi, kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takımda forma giyecek.