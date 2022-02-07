Löw gelirken yanında yıldız futbolcuyu da getiriyor: 1.91'lik golcü için ilk adım atıldı

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Löw, Bayern Münih'in yıldızını da yanında getireceği iddia edildi.

Fenerbahçe, lige verilen aranın ardından kendi sahasında Başakşehir'i konuk etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı bildi.

Fenerbahçe'de forvet sorunu bir kez daha gözler önüne serildi. Berisha ve Serdar Dursun'un performansı taraftarı memnun etmedi. Alman teknik adam Löw, gelecek sezon Bundesliga'dan bir golcüyle gelebilir.

PSG VE BAYERN MÜNİH'TE JOKER OLMUŞTU!

Kariyerinde Bundesliga şampiyonluğu, Fransa şampiyonluğu gibi başarılar olan Eric Maxim Choupo-Moting, Fenerbahçe için en güçlü golcü adayları arasında yer alıyor. Eric Maxim Choupo-Moting, kariyeride Schalke, Mainz, Hamburg, Stoke City, PSG gibi takımlarda forma giydi.

Son olarak Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Moting, Kamerun milli takımında da 65 kez ter döktü. Milli takımda 17 golü bulunan Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon Bundesliga'da dokuz maçta 3 gol attı.

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Bayern Münih ile Moting arasındaki sözleşme 2023 yılında sona eriyor. Bayern Münih, yaz transfer döneminde bonservis almadan bu transfere onay verebilir.