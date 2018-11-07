MAÇ ÖZETİ | Schalke 04 2 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Schalke 2-0 kazandı ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Schalke'ye galibiyeti getiren goller 4. dakikada Burgstaller ile 57. dakikada Uth'dan geldi.

Bu sonucun ardından Schalke grupta puanını 8 yaptı ve 10 puanlı Porto'nun ardından 2. sıradaki yerini korudu. Galatasaray ile 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.

Galatasaray, grubun 5. haftasında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Schalke ile Porto ise, Portekiz'de kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Muslera'nın hatasından öne geçti. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, Burgstaller'den önce yatarak meşin yuvarlağı tuttu. Kayarak ceza sahası dışına çıkan Uruguaylı kaleci, kart görmemek için topu bıraktı. Araya giren Burgstaller, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Embolo'nun sağdan ortasında Serdar Aziz'den seken top altıpas gerisindeki Harit'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Donk'un pasıyla savunma arkasına koşu yapan Sinan Gümüş, ceza sahasına gidemeden sol çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleci Nübel'de kaldı.

27. dakikada Burgstaller'in pasında savunmadaki Mariano, Schöpf'ten önce müdahale etse de topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı altıpas gerisinde alan Schöpf'ün altıpas gerisinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

28. dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues ceza sahasına girer girmez şutunu attı ama top yandan auta gitti.

38. dakikada Rudy'nin ceza sahası dışından şutunda Ndiaye'ye çarpan top yan direğe vurarak oyun alanına döndü.

39. dakikada Rudy'nin sağdan ortasında Burgstaller'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı son anda engelledi.

İkinci yarı

57. dakikada Schalke 04 farkı 2'ye taşıdı. Ömer Bayram'ın kaptırdığı topla hızla etkili gelen ev sahibi takımda sağ kanatta son çizgiye yakın bölgede topla buluşan Burgstaller pasını geriden gelen Uth'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Uth, penaltı noktasının sağından uygun durumda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

86. dakikada Bentaleb'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında son olarak kafa vuruşunu Embolo yaptı. Top kaleci Muslera'da kaldı.

Karşılaşmayı Alman ekibi 2-0 kazandı.

Stat: AufSchalke

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)

Schalke 04: Nübel, Stambouli, Sane, Nastasic, Caligiuri, Rudy (Dk. 76 Suat Serdar), Schöpf, Harit (Dk. 56 McKennie), Uth (Dk. 63 Bentaleb), Burgstaller, Embolo

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Linnes (Dk. 46 Ömer Bayram), Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 72 Muğdat Çelik), Belhanda, Rodrigues (Dk. 63 Selçuk İnan), Onyekuru

Goller: Dk. 4 Burgstaller, Dk. 57 Uth (Schalke 04)

Sarı kartlar: Dk. 54 Rudy, Dk. 55 Stambouli (Schalke 04), Dk. 72 Donk, Dk. 81 Serdar Aziz, Dk. 84 Muğdat Çelik (Galatasaray)

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin kadrosundan tek değişikle sahaya çıktı.

Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru ilk 11'ini sahaya sürdü.

Terim, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ın yerine Mariano'yu görevlendirdi.

Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyon'un sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadığı Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli görev bekledi.

GENÇLER LİGİ'NDE GALATASARAY KAZANDI

UEFA Gençlik Ligi'ndeki maçı sarı-kırmızılı ekip, 2-1 galip tamamladı.

İki ekibin 19 yaş altı takımlarının mücadelesinde Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada Ali Yavuz Kol, 76. dakikada Mustafa Kapı kaydetti. Alman ekibinin golünü ise 42. dakikada Rene Biskup attı.

Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, 70. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

ULTRASLAN'DAN KORAY ŞENER PANKARTI

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için statta "Mekanın cennet olsun Koray Şener" yazılı pankart açtı.

Galatasaray Kulübü de pankartın fotoğrafını "Koray Şener kalbimizdesin" ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

