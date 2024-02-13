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Manchester United'ın yüzde 25'inin satışına onay

Manchester United'ın yüzde 25'inin satışına onay
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İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.

İngiltere'nin köklü kulübü Manchester United'ın yüzde 25'lik hisse satışına onay geldi.

İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa engel bir durumun olmadığı ve yönetim kurulunun işlemi onayladığı belirtildi.

Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak.

71 yaşındaki Ratcliffe, Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

JİM RATCLİFFE KİMDİR?

Sir James Arthur Ratcliffe, 18 Ekim 1952 doğumlu, İngiliz milyarder, kimya mühendisi ve iş insanıdır. Ratcliffe, 1998 yılında kurduğu INEOS kimyasallar grubunun başkanı ve icra kurulu başkanıdır (CEO).

Şirketin 2021 yılında 65 milyar dolar ciroya sahip olduğu tahmin edilmektedir. 

Etiketler Manchester United satış onay
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