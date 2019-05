Marcao, Feghouli, Muslera ve Onyekuru Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Galatasaray'ın Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmadan sonra konuşan Brezilyalı futbolcu Marcao, "Daha işimiz bitmedi. Önümüzde üç tane final maçımız var" dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızılı oyuncu, şunları söyledi;

"Sözlerime doktorlarımıza ve sağlık ekibimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bir sakatlık yaşadım. Normalde daha uzun sürede dönmem gerekiyordu ama harika bir tedavi gördüm. Beni bu maça yetiştirdiler, bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Üç puan kazanmamız gereken, kendi sahamızda oynadığımız bir maçtı. Taraftarlarımızın önünde oynuyorduk ve lider olmak istiyorduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Ama daha işimiz bitmedi. Önümüzde üç tane final maçımız var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Şu anda en iyi şekilde dinlenmemiz ve haftaya oynayacağımız Rizespor maçına hazırlanmamız gerekiyor.

Galatasaray çok büyük bir camia ve çok iyi bir takım. Bu yüzden savunmasının da çok iyi olması gerekiyor. Biz de defanstaki arkadaşlarımızla beraber fedakarlık yapılması gerekiyorsa fedakarlık yapıyoruz. En iyi şekilde takımımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlerideki arkadaşlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Bugün de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Belki maçın sonunda topun kontrolünü rakibimize bırakmış olabiliriz ama maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir defansif anlayış vardı."

FEGHOULI: ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Feghouli, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken, "Beşiktaş'ı bu akşam 2-0 yendiğimiz için çok mutluyuz. Bu galibiyet şampiyonluk için çok önemliydi, bunun için çok çalıştık. Bugün iki gol attık, kalemizde çok fazla tehlike de görmedik. Daha fazla çalışıp bir sonraki maçımıza bakmamız gerekiyor. Biz kendi evimizde oynadığımız zaman rakiplerimize karşı daha iyi oynuyoruz. Taraftarlarımızın desteği bize ekstra motivasyon sağlıyor. Bu akşam da bunu gördük, süper bir ambiyans vardı. Rakibimizin üzerine de büyük bir baskı kurdu. Maçın genelinde oyunu kontrol ettik. Sadece iç sahada değil dış sahada da performansımızı arttırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

MUSLERA: DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Muslera, şampiyonluk için önlerinde önemli maçların olduğuna değinirken, "Daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde üç tane çok zor maçımız var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bugün çok mutluyuz, çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden birini kendi sahamızda yenme başarısını gösterdik. Futbolda her an her şey değişebiliyor. Ligde de her hafta her şey değişebilir. O yüzden ayaklarımızı sağlam basmalıyız. Çok mutluyuz çünkü birçok unsurla mücadele ediyoruz. Bunun da bilincindeyiz ama bu bizi daha çok motive ediyor. Bugün ilk dakikadan son düdüğe kadar çok konsantre bir Galatasaray vardı sahada. Takım arkadaşlarıma da bu yüzden teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum. Bugün kazanmak tabii ki çok önemliydi. Beşiktaş zor bir rakipti, şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerimizden biriydi. Biz kendi sahamızda taraftarımızla bütünleşerek galip geleceğimizi biliyorduk. Çok güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.

ONYEKURU: GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRDİK

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça tam konsantrasyonla çıktıklarını vurgulayan Nijeryalı oyuncu, "Maç öncesinde de %100 galibiyete ihtiyacımız olduğunu konuşmuştuk. Maç boyunca gerekliliklerini yerine getirdik. Şimdi kalan maçları iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe'ye de gol attığı hatırlatılan Onyekuru, "Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gol atmış olmam benim için önemli değil, önemli olan takımın kazanması" ifadelerini kullandı.