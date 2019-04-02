Marcao ve Mariano'dan hakeme eleştiri

İyi oynadıklarını ama gol atamadıklarını belirten Marcao, "Bugün eksik olan tek şey goldü. Dominant oynayan, baskılı oynayan, pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Final dokunuşlarında istediğimizi yapamadık. Malatya'da bu sonucu telafi etme şansımız var" dedi.

Stoper bölgesinde berabere oynadığı Christian Luyindama'nın gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, "Hakem konularına girmek istemiyorum. Gergin bir durumdayız. Verilen veya verilmeyen kararlar hakkında yanlış yorumlar yapıp ceza alabilirim. Luyindama önemli bir oyuncu ama takımda başka önemli oyuncular da var. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız, bir sıkıntı olmaz" sözlerini kullandı.

MARIANO: BASKILI OLAN BİZDİK

Mariano ise "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk, önemli bir rakibe karşı oynuyorduk. İyi bir sonuç almamız gerekiyordu. Son dokunuşlarda yeterli seviyede değildik ama maçta baskılı oynayan taraf bizdik. Henry'nin pozisyonu bence net penaltıydı. Hakem vermedi. Luyindama'ya gereksiz bir kırmızı kart verdi. Bence karar ağırdı. Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı" diye konuştu.



