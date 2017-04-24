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  1. 24 Nisan 2017 19:54

Mario Gomez için flaş transfer iddiası !

Alman basını, Bayern Münih'in Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mario Gomez'in transferi için harekete geçmeye hazırlandığını yazdı.

Mario Gomez için flaş transfer iddiası !
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Bundesliga'da şampiyonluğa adım adım ilerleyen Bayern Münih'ten sürpriz Mario Gomez hamlesi geliyor.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un yolunu tutan Mario Gomez için eski takımı Bayern Münih devreye giriyor.

Alman basınına yansıyan haberde, Bayern Münih'in forvet bölgesinde alternatifsiz kalan Robert Lewandowski'ye destek amacıyla bir golcü daha transfer edeceği belirtildi. Bayern Münih'in listesinde yer alan ilk isim ise Wolfsburg forması giyen Mario Gomez oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de ısrarla ikinci bir forvet istemesinin ardından Bayern'in, yaz transfer döneminde Wolfsburg'un kapısını çalması bekleniyor.

CANLI YAYINDA MARIO GOMEZ SORULDU

Alman gazeteci Marcel Reif, katıldığı canlı yayında Mario Gomez iddialarının sorulması üzerine kısa bir açıklama da yaparken ''Bayern'de dokunulmaz olan iki pozisyon var, biri de forvet (Lewandowski). Gomez dönüşü halinde alternatiflikten öteye geçemez'' ifadelerini kullandı. Reif, Gomez'in Bayern için iyi bir alternatif olduğunu da dile getirdi.

Mario Gomez, 2009-2013 yılları arasında da Bayern Münih forması giydi. Beşiktaş'ta da bir sezon geçiren Gomez, Bayern formasıyla 2010/2011'de Almanya'da gol kralı da olmayı başardı.(Sporx)

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