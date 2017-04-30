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  1. 30 Nisan 2017 14:56

Mario Gomez köşeyi döndü

Beşiktaş'ta 5.5 milyon Euro'ya oynayan, Wolfsburg'a ise 4.5 milyon Euro'ya 'evet' diyen Mario Gomez'de yeni bir gelişme yaşandı.

Mario Gomez köşeyi döndü
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Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, Çin Ligi'nden gelen yıllık 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.

Fotomaç'ın haberine göre; Bayern Münih'in kendisinin Lewandowski'nin alternatifi olarak istemesine rağmen Alman oyuncunun Çinlilerin 8.5 milyon Euro'luk teklifini 10 milyon Euro'ya çıkarmasıyla ikna olduğu iddia edildi.

KARİYERİNİN YARISINDA KAZANDIĞI PARAYI 3 SENEDE KAZANACAK

Almanların Gomez'e 3 yıllık teklif yaptıkları ve Gomez'in kariyerinin yarısında kazandığı parayı 3 sezonda kazanacağı belirtildi.

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