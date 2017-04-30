Mario Gomez köşeyi döndü

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, Çin Ligi'nden gelen yıllık 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.

Fotomaç'ın haberine göre; Bayern Münih'in kendisinin Lewandowski'nin alternatifi olarak istemesine rağmen Alman oyuncunun Çinlilerin 8.5 milyon Euro'luk teklifini 10 milyon Euro'ya çıkarmasıyla ikna olduğu iddia edildi.

KARİYERİNİN YARISINDA KAZANDIĞI PARAYI 3 SENEDE KAZANACAK

Almanların Gomez'e 3 yıllık teklif yaptıkları ve Gomez'in kariyerinin yarısında kazandığı parayı 3 sezonda kazanacağı belirtildi.