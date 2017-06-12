Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'yı açıkladı
Fenerbahçe istedi, Galatasaray bitiriyor
Fatih Terim'den Arda Turan için olay sözler
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
Alanyaspor'dan Ada'nın dev takımına gitti !
Alanyaspor'dan Ada'nın dev takımına gitti !
İngiliz devinden Çalhanoğlu’na müthiş teklif !
İngiliz devinden Çalhanoğlu’na müthiş teklif !
Deniz Türüç için flaş açıklama: Beşiktaş...
Deniz Türüç için flaş açıklama: Beşiktaş...
Aranan 10 numara bulundu: Ivelin Popov
Aranan 10 numara bulundu: Ivelin Popov
Beck resmen açıkladı: Transfer...
Beck resmen açıkladı: Transfer...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 12 Haziran 2017 17:17

Mathieu Valbuena kimdir ?

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'nın futbol kariyeri...

Mathieu Valbuena kimdir ?
A+ A-
32 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Olympique Lyon forması giyiyor. Kariyerine Libourne'da başlayan Valbuena, Marsilya formasıyla bir efsaneye dönüştü. Velodrome'da geçirdiği 8 sezonda 324 maça çıkıp, 38 gol 50 asist kaydeden Le Petit Velo (Küçük bisiklet) lakaplı oyuncu, 52 kez Fransa Milli Takımı formasını giydi. Horozlar için 8 gol 16 asiste imza attı.
İspanyol asıllı futbolcunun kariyeri çocukken geçirdiği bir kaza nedeniyle başlamadan bitebilirdi. 9 yaşında geçirdiği bir yüzme kazası sonucunda bacağına 50 dikiş atıldı. Mathieu iyileştikten sonra hemen futbola döndü ve o günden bu yana topun peşinden ayrılmadı.

Kariyerinde 2014-2016 yılları arasında iki sezon Dinamo Moskova forması giyen ve ilk kez Fransa dışında şansını deneyen Valbuena muhteşem golleriyle de tanınmakta. Öyle ki Marsilya'nın 2007-2008 sezonunda Caen'i 6-1'le devirdiği maçta 30 metre civarından attığı gol o sezon yılın golü seçildi.
1.67'lik boyunu bir avantaja dönüştüren Valbuena, sürati ve tekniğiyle öne çıkıyor. 2009-2010 sezonunda Marsilya'yla Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Valbuena'nın adı Karim Benzema'yla bir skandala da karıştı.
2015'te ortaya çıkan olaya göre Benzema, Valbuena’ya özel hayatına ilişkin gizli çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapılmasına bizzat yardımcı olmuştu. Hala süren dava nedeniyle Benzema, Fransa Milli Takımı forması giyemiyor.

valbuena , fb , fenerbahçe , fenerbahçe transferleri , fenerbahçe haberleri , valbuena kimdir