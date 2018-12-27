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  4. 27 Aralık 2018 20:17

Medipol Başakşehir Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

Medipol Başakşehir, devre arasının ilk bombasını Robinho ile patlattı! Her iki kulüpten yapılan açıklamada, Robinho transferi için prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı!
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Süper Lig'in ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir, transfere de hızlı bir başlangıç yaptı ve Demir Grup Sivasspor'dan Robinho'yu transfer etti.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)'nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." sözleri kullanıldı.

34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında Sivasspor'a transfer olurken gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 16 lig maçında 8 gol ve 2 asist üretmişti.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester City, Milan gibi takımların da formasını giyen Robinho'nun Başakşehir ile sözleşmesinin detayları ise henüz açıklanmadı.

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