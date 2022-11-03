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Mehmet Büyükekşi Cüneyt Çakır ile ilgili gelişmeyi duyurdu

Mehmet Büyükekşi Cüneyt Çakır ile ilgili gelişmeyi duyurdu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi.

Büyükekşi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu. Geçtiğimiz sezon yaşanan olayların ardından hakemliği bırakma kararı alan Cüneyt Çakır'ın jübile tarihi belli oldu.

"UEFA'DAN İZİN GELDİ"

Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin yüz akı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, "Ona 'sana jübile yapacağım.' diye söz vermiştim. O konuda UEFA'dan izin geldi. 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te milli maçımız var. Gaziantep'teki milli maçı, 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı yönettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İlk defa Türkiye'de bir hakem, bu şekilde uğurlanacak. Yurt dışında da görevler almak istiyor, ona destek olacağız. Hakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım." diye konuştu

Etiketler Cüneyt Çakır büyükekşi
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