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Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi

Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi yeniden başkan seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Ankara JW Marriott Hotel'de yapılan TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı saat 11.00'de başladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tek aday olarak seçime girdi.

 Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girdiği seçimde 191 oyun 169'unu alarak yeniden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

Etiketler mehmet büyükekşi tff tff başkanı başkan seçim
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