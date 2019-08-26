Mehmet Topal resmen Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mehmet Topal için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt katıldı.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan başkan Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 26, 2019

Açıklamada, "Türk futbolunun en saygın futbolcularından biri olan ve taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Mehmet Topal'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Medipol Başakşehir takımının yeni transferi Mehmet Topal için kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, milli futbolcunun lakabına (Örümcek) gönderme yapılarak "Örümcek Adam" karakterinin bulunduğu film sahnesine yer verildi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla boşa çıkan 5 numaralı formayı Mehmet Topal giyecek.

