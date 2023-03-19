Messi krizi: Takım arkadaşlarını kıskandı, yönetimin cevabı gecikmedi

Fransız ekibi Paris Saint Germain’in (PSG) Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yönetim arasında maaş krizi yaşandı.

Fransız ekibi Paris Saint Germain’in (PSG) Arjantinli yıldızı Lionel Messi, milli takım formasıyla Dünya Kupası zaferi yaşadı.

Milli takımdaki hedefini gerçekleştiren Messi, PSG ile Şampiyonlar Ligi’nde havlu attı. Fransız ekibi son 16 Turu’nda Bayern Münih takımına elenince Messi, hedefsiz kaldı. Takımıyla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

PSG TEKLİF YAPTI

Fabrizio Romano’nun haberine göre PSG, Messi’ye sözleşme uzatmak için teklif yaptı. Ancak Messi takımdaki diğer oyuncularla aynı maaşı almak istemedi.

Romano, PSG’nin projesi hakkında bilgi istediğini ifade etti.

SÖZLEŞME TALEBİ BELLİ OLDU

RMC'de yer alan habere göre Messi, yönetimden Kylian Mbappe'ye sunulan sözleşme şartlarının aynısını talep etti. İddiaya göre PSG yönetimi, Messi'nin bu teklifini kabul etmedi.

PSG formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Messi, 18 gol attı, 17 asist yaptı.