  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Messi ve Ronaldo bir maçta karşı karşıya gelecek

Messi ve Ronaldo bir maçta karşı karşıya gelecek

Messi ve Ronaldo bir maçta karşı karşıya gelecek
Güncelleme:

Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla yarın karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

Etiketler ronaldo messi takım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elinizi çabuk tutun, son 14 gün! İşte bankaların MTV kampanyaları
Damacanaya yüzde 160 zam geldi, vatandaş çeşme suyuna döndü
İki sigara firması daha fiyatlarını indirdi
Canlı yayında kıyamet koptu: ''Terbiyesizsin!'', ''Sensin terbiyesiz!''
Dolar, Euro ve altının seçim tarihine ilk tepkisi
Tüm dünyanın konuştuğu genç aktivist gözaltına alındı
Öğretmenin çocuklara izlettiği +18 film velileri ayağa kaldırdı
''Allah beni dünyada unuttu'' demişti, hayatını kaybetti
İstanbul'daki tarihi pasajda intihar girişimi!
Pes! ''Et taşıyoruz'' dediler, kamyondan bakın ne çıktı!