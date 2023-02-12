Messi'den Türkiye çağrısı

Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, Türkiye'deki deprem kabusu sonrasında zarar görenler için kendi hesabından destek, yardım ve bağış kampanyası mesajı paylaştı.

Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için yardım çağrısında bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Messi, "Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte" ifadelerini kullandı.

Messi, daha sonra UNICEF'in deprem felaketi için başlattığı bağış kampanyasını da paylaştı.