Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta Arjantin kalecisiyle finale yükseldi

Arjantin, Copa America Çeyrek Finali'nde Ekvador ile karşı karşıya geldi. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarda 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Arjantin, maçın 35. dakikasında Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının ortalarında Ekvador penaltı kazandı ve topun başına Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valancia geçti.

Ancak tecrübeli forvet, penaltıdan faydalanamadı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri maçı önde tamamlamak üzereyken Ekvador,90+1'de Kevin Rodriguez ile beraberliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.

15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti. İlk penaltıyı Arjantin'den Lionel Messi kullandı. Dünyaca ünlü süperstar, penaltıda 'Panenka' vuruşu yaptı ancak top üst direğe çarpıp auta gitti. Kaleci Emiliano Martinez'in kurtardığı iki penaltı ile Arjantin, 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Messi'nin kaçırdığı penaltı ise sosyal medyada gündem oldu.