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Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
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Amerikan 1. Futbol Ligi'nde Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Forbes'a açıklamalarda bulundu. Mas, Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detayları açıkladı.

Mas'ın yaptığı açıklamaya göre Lionel Messi, Inter Miami'den yılda 50-60 milyon dolar arasında para kazanıyor.

Öte yandan Arjantinli yıldızın sözleşmesinde futbolu bıraktıktan sonrasıyla ilgili de bir madde bulunuyor.

'YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALABİLİR'

Buna göre Messi'nin mukavelesinde futbolu bıraktıktan sonrası için "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" maddesi bulunuyor.

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor.

Messi bu sezon Inter Miami ile 6 maça çıktı.

Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Etiketler messi Inter Miami Lionel Messi sözleşme özel madde
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