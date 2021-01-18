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  4. 18 Ocak 2021 18:50

Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı paylaşım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.

Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı paylaşım
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Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Mesut Özil. paylaşımlarına devam ediyor. 

Özil ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı. Mesut Özil paylaşımında "Geçmiş ve Gelecek" ifadesini kullanırken, Fenerbahçe forması giymiş fotoğraflarını kullandı.

Yıldız futbolcu dün gece yarısı transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelmişti. 

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