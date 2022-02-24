Mesut Özil'den Rusya paylaşımı: Beğeni yağıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil de sessiz kalmadı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Ukrayna'ya destek verdi. Rusya'nın yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, fotoğraflı mesaj gönderdi.

SİLAHLI ASKERE KIRMIZI KART GÖSTEREN ÇOCUK...

Mesut Özil, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Mesut Özil formalı bir çocuğun, Rus askerine kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.



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