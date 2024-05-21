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Mesut Özil'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

Mesut Özil'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret
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Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı eski futbolcusu Mesut Özil, 18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimleri öncesi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024 öncesinde A Milli Takım için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

Etiketler TFF başkan Büyükekşi ziyaret
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