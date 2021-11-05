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Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam

Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken Mesut Özil ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken Talisca transferinde sona gelindi. Talisca transferinin gerçekleşmesi Mesut Özil'e zam olarak yansıyacak.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR
Talisca şu anda Al Nassr’dan 6.5 milyon euro net alıyor. Yarım sezonda bile Fenerbahçe’ye gelip kiralık oynasa bile 3 milyon 250 bin euro kazanacak. Eğer Talisca transferi olursa Mesut Özil'in maaşına zam gelecek. Çünkü Mesut’un bir sezonda aldığı maaş 3 milyon 150 bin euro.

Fenerbahçe yönetimi Mesut Özil’in sözleşmesine herhangi bir oyuncuya kendisinden daha yüksek maaş ödendiği taktirde o oyuncunun alacağı rakamın yüzde 10 üzerinden maaş ödeme sözü vermişti. Talisca sayesinde Mesut’un maaşına bir anda ortalama 3 milyon 350 bin euro’luk zam gelebilir.

Etiketler meust özil maaş
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