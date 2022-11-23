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Michy Batshuayi ilk maçından Dünya Kupası'na damga vurdu

Michy Batshuayi ilk maçından Dünya Kupası'na damga vurdu
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Belçika ile Kanada'nın karşı karşıya geldiği mücadeleye Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi damga vurdu.

Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki golcüsü Batshuayi, turnuvaya golle başladı. Fenerbahçe'de yaşadığı yükselişi buraya da yansıtan Belçikalı golcü, topla ilk buluşmasında fileleri sarsmayı başardı.

TOPLA İLK BULUŞMASINDA GOLÜ ATTI

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Batshuayi, Kanada maçında fileleri sarstı. İlk yarının bitimine dakikalar kala ceza sahasına atılan uzun topa düzgün bir vuruş yapan yıldız oyuncu, kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Etiketler Batshuayi
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