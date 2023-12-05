A Milli Kadın Futbol Takımı 6'da 6 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. grupta evinde Gürcistan'ı 2-0 mağlup ederek, grubunu gol yemeden 6 maçta 6 galibiyetle lider tamamladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Gürcistan, Lüksemburg ve Litvanya'nın bulunduğu UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta 6 maç sonunda 18 puana ulaşarak grubunu lider tamamlayan milliler, bir sonraki sezon UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Ebru Topçu'nun uzak mesafeden sert şutunda top auta gitti.

26. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun sağdan ortasında Gülbin Hız'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada sağ çaprazdan Ebru Topçu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Ece Türkoğlu'nun vuruşu kaleyi bulmadı.

41. dakikada Meryem Çal'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ece Türkoğlu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşu az farkla dışarıya gitti.

90+1. dakikada İlayda Civelek'in soldan ortasında kale önünde topla buluşan Ece Türkoğlu'nun vuruşu kaleci Gabunia'da kaldı.