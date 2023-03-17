A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
İŞTE ADAY KADRO
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