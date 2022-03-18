  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. A Milli Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşı karşıya geleceği maçın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

İLK KEZ MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINANLAR
Yunus Akgün
Doğukan Sinik
Umut Bozok

a milli takım portekiz maçı aday kadrosu

Etiketler a milli takım portekiz maçı aday kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SUV piyasası sarsılacak! Yenilenen Volkswagen 2022 T-Roc fiyatı belli oldu!
Bakirelik çıkışıyla gündem olmuştu! Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı itirafı
Üç kuruş indirim kursağımızda kaldı: Motorine rekor zam geliyor!
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu
AYM'den milyonlarca memuru ilgilendiren kritik karar
Bir ülkeyi ayağa kaldıran virüs! Aşısı da yok ilacı da!
Erdoğan'ın kararnamesi AYM'yi 2'ye böldü
Gram altın 1.000, Dolar 15, Euro 17 TL'ye dayandı
Liseli iki gencin sır ölümü! ''Telefonlarımıza bakın'' notunu bırakıp intihar ettiler
Asgari ücrete ikinci zam masada! Zam oranı belli oldu