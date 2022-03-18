A Milli Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşı karşıya geleceği maçın aday kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.
İLK KEZ MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINANLAR
Yunus Akgün
Doğukan Sinik
Umut Bozok
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